Силуанов: Россия пойдет в суд при объявлении дефолта

Министр финансов Антон Силуанов заявил в интервью “Известиям”, что при объявлении дефолта России из-за невыплаты госдолга западным странам, Москва будет обращаться в суд. В процессе будут представлены платежи, подтверждающие старания заплатить.

По словам Силуанова, оплата будет проводиться как в рублях, так и в валюте. Россия, по словам Силуанова, предпринимает все необходимые действия, чтобы инвесторы получили свои выплаты.

При этом судебный процесс, если он состоится, будет непростым. По мнению главы Минфина, судебная система на Западе необъективна, в странах попраны основы демократии, неприкосновенности частной собственности.

В понедельник 4 апреля США окончательно заморозило российские активы. До этой даты выплаты по госдолгу принимали из замороженных резервов: до 31 марта включительно было выплачено 614 млн долларов. Теперь этой возможности для обслуживания платежей нет. Последний платеж Россия провела в рублях в перерасчете на текущий курс доллара. В случае невыплаты платежа, или если он не будет проведен американским банком, у страны есть 30 дней на погашение по условиям.