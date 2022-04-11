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Дания возобновила выдачу виз россиянам

11.04.2022

Можно будет получить в том числе туристические визы

Дания возобновила выдачу россиянам виз. Об этом сообщил официальный визовый оператор Дании VFS Global.

Ограничения на въезд в Данию сняты: ПЦР-тесты не нужен ни при въезде в Данию, ни при въезде, отменено требование по самоизоляции по прилету. 

Посольство Дании в Москве будет рассматривать визовые заявления в стандартном порядке, срок рассмотрения составляет до 10 дней. Цели поездки также не ограничены. Это туризм, встречи с родственниками, друзьями и другие. Подать документы можно на любую визу. 

В пакете документов, необходимых для подачи, нет изменений. Медицинские страховки, выданные страховыми компаниями в России, принимаются к рассмотрению.

Из-за ограничений работы российских карт систем Visa и MasterCard россиянам рекомендуют запастись наличными. 


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