Дания возобновила выдачу виз россиянам

Дания возобновила выдачу россиянам виз. Об этом сообщил официальный визовый оператор Дании VFS Global.

Ограничения на въезд в Данию сняты: ПЦР-тесты не нужен ни при въезде в Данию, ни при въезде, отменено требование по самоизоляции по прилету.

Посольство Дании в Москве будет рассматривать визовые заявления в стандартном порядке, срок рассмотрения составляет до 10 дней. Цели поездки также не ограничены. Это туризм, встречи с родственниками, друзьями и другие. Подать документы можно на любую визу.

В пакете документов, необходимых для подачи, нет изменений. Медицинские страховки, выданные страховыми компаниями в России, принимаются к рассмотрению.

Из-за ограничений работы российских карт систем Visa и MasterCard россиянам рекомендуют запастись наличными.