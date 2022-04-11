Из Краматорска эвакуировались 13,4 тысячи мирных жителей

The New York Times сообщает, что из Краматорска эвакуировались 13 400 человек. Но из восточных районов Украины до сих пор затруднен выезд: под обстрелы попадают гражданские автомобили.

В Краматорске люди пытались эвакуироваться на поезде. Но 9 апреля по вокзалу нанесли ракетный удар.Погибли 57 человек, 109 были ранены. Власти Украины обвинили в обстреле российскую сторону, но в Минобороны опровергли все обвинения. Исследователи из Conflict Intelligent Team сообщили, что ракета не могла прилететь из подконтрольных Украине территорий.

NYT также сообщает, что по всей стране поступают сообщения о гибели мирных жителей при попытке к бегству. В районе Киевской области обнаружили около 50 погибших на дороге.

Есть пострадавшие и после обстрела Харьковской области в воскресенье. Погибли как минимум 11 человек, 14 были ранены.

Российское Минобороны заявило, что ежедневно объявляет о работе гуманитарных коридоров по направлениям в том числе на подконтрольные Украине территории. Эвакуация ведется в том числе из Мариуполя: оттуда по данным российской стороны вывезли в Россию больше 100 000 человек.

Однако гуманитарные миссии с конца марта не могут попасть в Мариуполь, по другим направлениям также не достаточно безопасные маршруты.