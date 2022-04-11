Российские экологи просят признать иноагентами Greenpeace и WWF

Письмо с просьбой признать иноагентами направило в Минюст Российское экологическое общество (РЭО) 7 апреля. Председатель организации Рашид Исмаилов подтвердил подлинность обращения, пишет газета “Ведомости”.

В своем обращении экологи указывают на то, что недружественные действия – это формирование негативного отношения к российской госполитике в сфере охраны природы. Например, публичная позиция по отношению к крупным инвестпроектам. Организации заявляют, что они могут быть угрозой для населения и биоразнообразия, организуют сбор подписей против их реализации.

РЭО поддержали в Юридическом центре промышленности. По словам гендиректора Дмитрия Мишукова, Greenpeace и WWF не всегда объективно представляют информацию и часто не в лучшем свете выставляют действия российских властей. Он считает, что это может быть инструмент конкурентной борьбы против инвестирования в страну.

При этом формально, по закону, статус иноагента могут присвоить только российским НКО. По словам управляющего партнера санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексея Добрынина, Минюст уже отказывал во включении Greenpeace в реестр иноагентов на этом основании. НКО могут признать нежелательной организацией, если есть “угроза основам конституционного строя РФ или безопасности государства”. Этот статус должна установить Генпрокуратура по согласованию с МИД.

В марте депутаты Чукотки планировали инициировать признание WWF иностранным агентом. Якобы экологи сознательно вредят государственным проектам, развитию Арктики.