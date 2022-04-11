Кадыров призвал наступать по всем городам Украины

Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планируется точечное наступление на города Украины. Плиего словам, все свои действия он согласует с Минобороны и Владимиром Путиным.

Кадыров сказал, что задача стоит не только контролировать Мариуполь, но и другие населённые пункты в ЛДНР.

Критикуемый некоторыми его сторонниками отвод войск из Киевской области он назвал не уступкой Москвы. В будущем он не исключил новой атаки на город.

Он также сообщил, что войска показали "хорошие результаты" в Запорожье, Мариуполе, Лисичанске.