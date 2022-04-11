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#Новости

Кадыров призвал наступать по всем городам Украины

11.04.2022

Он также заявил, что Мариуполь находится под контролем российских войск

Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планируется точечное наступление на города Украины. Плиего словам, все свои действия он согласует с Минобороны и Владимиром Путиным. 

Кадыров сказал, что задача стоит не только контролировать Мариуполь, но и другие населённые пункты в ЛДНР. 

Критикуемый некоторыми его сторонниками отвод войск из Киевской области он назвал не уступкой Москвы. В будущем он не исключил новой атаки на город. 

Он также сообщил, что войска показали "хорошие результаты" в Запорожье, Мариуполе, Лисичанске. 



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