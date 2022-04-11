Британская разведка: российские войска применяют неуправляемые бомбы

Минобороны Великобритании опубликовало последнюю сводку по позициям и развитию боев в Украине. Обстрелы российские войска ведут на территории Донецкой и Луганской областей. Несколько обстрелов отразили украинские силы: уничтожены танки, автомобили и артиллерийское оборудование.

Здесь же использовались фосфорные боеприпасы. В спецслужбе полагают, что их российские войска могут начать активно применять и в Мариуполе: боевые действия за город усиливаются.

В разведке также считают, что Россия продолжает использование неуправляемых бомб. При этом их способность различать цели значительно ниже, а значит при нанесении ударов значительно увеличивается риск жертв среди гражданского населения.