NYT: российских военных ждет лучевая болезнь

The New York Times пишет, что российских военных, которые долго находились в районе Чернобыля, ждет лучевая болезнь. Они копали траншеи и окопы в самой загрязненной зоне возле АЭС Рыжий лес без всякой защиты. В украинском агентстве управления зоной отчуждения также сообщили, что военные разграбили лаборатории и велика вероятность, что они забрали часть радиоактивных “сувениров” с собой.

В “Энергоатоме” замерили излучение в Рыжем лесу, в местах, где российские войска выкапывали траншеи и окопы. Фоновое излучение в 10-15 раз превышает норму. Один из показателей, который формирует внутреннее облучение, в некоторых местах превышает норму. В компании также сообщили, что именно в этом месте захоронены фрагменты ядерного топлива, облученной графитовой кладки. Захоронения находились на глубине до 80 см, но российские войска копали глубже.

В Агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили, что две лаборатории по изучению проблем воздействия радиации были разграблены. Военные похитили и повредили 133 радиоактивных источника и образцы топливных материалов. По сумме излучения их можно сравнить с 700 кг радиоактивных отходов. Местоположение украденного неизвестно.

У госагентства две версии. Если материалы выбросили, то это будет нести опасность сотрудникам станции. В скором времени будут восстановлены исследования радиационного фона, которая покажет, где необходимо устранять источники радиации. Но вторая версия, к которой больше склоняются на ЧАЭС: российские солдаты вывезли часть материалов “на сувениры”. Если носить такие материалы с собой две недели, то могут начаться радиационные ожоги и лучевая болезнь.