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#Новости

Миссия Красного креста не попала в Мариуполь

10.04.2022

Провести эвакуацию и доставить гуманитарную помощь не могут с конца марта

В Мариуполь Международный комитет Красного креста снова не смог доставить гуманитарную помощь и эвакуировать мирных жителей. Глава делегации Комитета в Украине Паскаль Хундт в интервью Sky News заявил, что сейчас невозможно обеспечить безопасность. 

По его словам, добраться в Мариуполь сотрудники миссии пытались пять дней. По пути к колонне смогли присоединиться жители городов на своих автомобилях. Всего до Запорожья вместе с ними доехали около тысячи человек. 

До этого эвакуация также несколько раз срывалась. Один раз сотрудников Красного Креста задерживала полиция на подконтрольных российским войскам территории. 

Мариуполь находится в окружении российских войск с концf февраля. В городе гуманитарная катастрофа: у людей нет доступа к воде, медикаментам, электричеству и газу. В городе остается больше 100 000 человек. 

Сегодня Украина объявила об открытии гуманитарного коридора из Мариуполя в Запорожье. Всего должно было работать 10 эвакуационных путей. Власти призывают эвакуироваться жителей восточных районов страны: здесь, по прогнозам спецслужб, скоро будет наступление российских войск. 



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