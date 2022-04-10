Москалькова: состоялся обмен пленными с Украиной

Сегодня уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила обмен пленными. Он состоялся вчера вечером.

Среди них с российской стороны были четыре сотрудника Росатома и военнослужащие. Точное число военных она не назвала. Также домой вернулись 32 российских дальнобойщика и 20 украинских, а также ряд граждан Беларуси. Также 9 апреля 14 моряков с гражданского судна «Азов Конкорд» были эвакуированы с судна. Экипаж находился в порту Мариуполь. Выйти в море они не могли из-за минирования