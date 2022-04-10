Москалькова: состоялся обмен пленными с Украиной

Сегодня уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила обмен пленными. Он состоялся вчера вечером.
Среди них с российской стороны были четыре сотрудника Росатома и военнослужащие. Точное число военных она не назвала. Также домой вернулись 32 российских дальнобойщика и 20 украинских, а также ряд граждан Беларуси. Также 9 апреля 14 моряков с гражданского судна «Азов Конкорд» были эвакуированы с судна. Экипаж находился в порту Мариуполь. Выйти в море они не могли из-за минированияПо информации РБК, со ссылкой на УНИАН, вице-премьер Украины Ирина Верещук накануне сообщила, что между Россией и Украиной прошел обмен пленными, в результате которого на Украину вернутся 26 человек: 12 военных и 14 гражданских.