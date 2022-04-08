44 день боев: главное

Сегодня во время эвакуации мирных жителей из Краматорска железнодорожный вокзал подвергся ракетному обстрелу. В тот момент ждали поезда около 4 000 человек. После взрыва погибло 50 человек, среди которых пятеро детей.

Минобороны России отрицает обвинения в обстреле вокзала. Якобы у страны нет на вооружении ракет “Точка-У”. Однако они использовались в 2022 году на учениях совместно с Беларусью. Также или оснастили расположенную в ДНР бригаду в начале года.

Исследователи из Conflict Intelligent Team проанализировали фото и видео удара. Ракета не могла прилететь с подконтрольных Украине территорий. Ее радиус действия составляет 120 километров. Направление падения, как подтвердили и в Минобороны, юго-западное. В этом районе расположены российские войска и силы ЛДНР.

Позже власти Украины заявили об обстреле эвакуирующихся в Днепропетровской области. Четыре человека погибли в том числе один ребенок. Двух человек не нашли, еще семь ранены. В Генпрокуратуре Украины сообщили, что люди плыли из Херсонской области в Днепропетровскую. Через 15 километров их обстреляли в береговой полосе.

Ужасы Бучи – это только начало. По словам президента Украины Владимира Зеленского, сообщает AP, сейчас начали разбирать завалы в Бородянке, где в подвалах многоэтажек во время обстрелов домов прятались люди. Жертв может быть еще больше среди мирного населения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал в интервью Sky News, что Россия понесла значительные потери. Точных цифр он не назвал. По последним данным Минобороны, обнародованным 25 марта, в Украине погиб 1 351 военный.

По данным ООН в Украине погибли 1 611 человек, из которых 131 ребенок. Но эти цифры могут быть в разы больше из-за невозможности сейчас оценить потери в районах с интенсивными боевыми действиями.

Британская разведка считает, что на переброску сил российской армии из Беларуси и России потребуется около недели: войскам нужно пополнение. Спецслужбы сообщили, что армия продвинулась на юг из города Изюм.

В России в экстренном порядке получили гражданство 18 тысяч человек, вывезенных из Украины и ЛДНР. Всего в стране около 500 тысяч беженцев. Украинская сторона заявляла, что из некоторых городов граждан вывозили не по своей воле на территорию России.

Санкции расширили в Евросоюзе, Японии и Великобритании. Япония также решила выслать российских дипломатов.

Евросоюз запретил поставки угля, удобрений, химикатов и еще целого ряда товаров. Российская экономика недополучит из-за этих санкций около 23 млрд долларов.

Япония прекратит поставки угля, но постепенно. Восемь дипломатов будет выслано.

А в Британии заморозили активы дочерей Путина и Лаврова.