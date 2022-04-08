CIT: ракетный обстрел вокзала в Краматорске был не со сторон Украины

Исследователи из Conflict Intelligent Team проанализировали снимки с места падения снаряда на вокзале в Краматорске. Они исключили запуск боеприпаса с подконтрольной Украине территории. В Минобороны России отрицают обвинения в обстреле вокзала. Число погибших после удара достигло 50 человек, среди которых пятеро детей.

На фотографии, которую опубликовал Павел Кириленко, глава Донецкой областной военной администрации, видна ракетная часть снаряда “Точка-У”. Она лежит в направлении на северо-восток, что означает, что ракета, возможно, прилетела с запада, юго-запада или юга. В Минобороны России также указали на юго-западное направление прилета.

По версии российской стороны пуск произвели из подконтрольного Украине Доброполья. Однако в юго-юго-западном направлении в пределах дальности полета ракеты 120 км имеются позиции российских военных и сил ЛДНР, то есть пуск вполне мог быть осуществлен оттуда. Незадолго до пуска в Краматорске, из подконтрольного ДНР Шахтерска фиксировались запуски ракет.

В CIT отмечают, что в пророссийских Telegram-каналах в ночь на 8 апреля рекомендовали жителям Славянска и Краматорска не эвакуироваться железнодорожным транспортом. Такое сообщение выглядит подозрительно. Минобороны России неоднократно сообщало об ударах по железнодорожным станциям к западу от Краматорска.

То, что “Точки-У” не было у российских войск, по заявлению Минобороны, опровергает использование их в учениях с Беларусью. Также эти пусковые комплексы в конце прошлого года поступили в 47-ю ракетную бригаду 8-й армии, дислоцированной к востоку от Донбасса. Россия также использовала “Точку-У” на Киевском направлении.

Провокация Украины кажется исследователям невероятной, поскольку они бы не стали рисковать стратегически важным вокзалом,: по нему идет в том числе снабжение войск.

По последним данным после взрыва погибли 50 человек, из них пятеро дети. Умерли на месте 38 человек, а 12 – в больнице. Всего в больницы поступило 98 человек. Часть людей может обратиться в течение одного-двух дней, поэтому число пострадавших будет меняться. Из 98 раненых, доставленных в больницы, 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин.