ЕС и Британия расширили санкции против России

Сегодня Европейский союз и Великобритания расширили санкции против России. Теперь в Европу нельзя будет продавать уголь, древесину, химикаты и другие продукты. Судам и грузовикам закроют доступ в ЕС. Великобритания ввела санкции против дочерей Путина, сообщает Reuters.

Запрет на импорт угля вступит в силу с августа, но с сегодняшнего дня нельзя подписывать новые контракты. Все существующие контракты на более поздние поставки необходимо расторгнуть ко второй неделе августа.

До этого времени Россия будет получать деньги за уголь. После запрет оценивают в 8 миллиардов евро упущенной выгоды в год для РФ.

Запрет импорта древесины, каучука, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков принесет ущерб российской экономике еще в 5,5 млрд евро.

Из ЕС нельзя будет экспортировать в Россию авиационное топливо, квантовые компьютеры, передовые полупроводники, электронику, программное обеспечение и другое оборудование. Общая сумма оценивается в 10 миллиардов евро в год.

В Великобритании заморозят активы дочерей Путина Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, а также Екатерины Винокуровой, дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова. По оценкам Британии, 60% российских валютных резервов были заморожены в результате международных санкций.