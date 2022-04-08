Reuters: Япония запретила экспорт российского угля

Reuters сообщило сегодня об остановке экспорта угля из России и высылке восьми российских дипломатов и торговых представителей. Так страна присоединилась к расширяющимся санкциям США и Евросоюза, которые ввели на этой неделе, в том числе, против дочерей Путина.

Премьер-министр Фумио Кисида на пресс-конференции заявил, что Россия неоднократно нарушала гуманитарное право, убивая мирных жителей, нападая на атомные электростанции. Он назвал это непростительными военными преступлениями.

Своими решительными мерами страна дает понять, что поддерживает Украину. Как отмечает агентство, высылка дипломатов для Японии – редкий шаг. Пресс-секретарь МИД Хикарико Оно призвала к немедленному прекращению боев.

На Россию приходится 11% импорта угля в Японии. Сейчас будут постепенно искать новых поставщиков. Чтобы не допустить роста цен на товары и топливо, к апрелю правительство Японии разработает пошаговый план.