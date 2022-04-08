AP: ужасы Бучи – это только начало

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Бородянке будет страшнее, чем в Буче, пишет Associated Press. Сейчас начали разбирать завалы: по словам выживших во время присутствия в поселке российских войск, после обстрелов многоэтажек солдаты не давали разбирать завалы. В подвалах прятались люди.

В Буче на этой неделе заявили, что нашли тела 410 человек, три места массовых захоронений. Большинство умерли от огнестрельных ранений, были тела со связанными руками. Больше ста человек уже опознаны.

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский предположил, что ужасы Бучи могут быть только началом. Более того, пока не ясно, что происходит в Мариуполе. Город находится в блокаде. Российские войска не дают проехать гуманитарным грузам. Миссия Красного Креста несколько раз срывалась и даже задерживалась полицией. В Мариуполь их так и не пустили.

Немецкая разведка сообщала, что перехватила разговоры российских военных. ОНи обыденно рассказывали друг другу об убийствах мирных жителей. Убийства гражданских в Буче подтвердили и репортеры The New York Times: они верифицировали съемку с дрона и сравнили ее с кадрами других журналистов.

Фото: Reuters