Минобороны отрицает причастность к обстрелу вокзала Краматорска

Минобороны России распространило заявление о том, что по железнодорожному вокзалу Краматорска. В ведомстве утверждают, что пусковые установки “Точка-У” используют только украинские военные. при этом на российско-белорусских учениях в 2022 году также использовались такие ракеты. на снимках с Краматорска - не российские снаряды, добавили в министерстве.

В Минобороны назвали виновных в ударе по вокзалу Краматорска: его нанес ракетный дивизион украинских вооруженных сил из района населенного пункта Доброполье в 45 километрах юго-западнее города. Целью Киева, считают в министерстве, был срыв массового вывоза жителей из города, использование их в качестве “живого щита” для обороны позиций ВСУ, как и во многих других населенных пунктах Украины.

В Краматорске погибло 39 человек, среди которых четверо детей, пишет “Холод”. После атаки на вокзал в городе сообщают, что больницы не справляются с потоком раненых. Много тяжелых пациентов без рук, ног. Из оперируют 30-40 хирургов одновременно. По данным мэра города Александра Гончаренко, в момент обстрела на вокзале находилось около четырех тысяч человек. Ранены 87 человек.

Позже власти Украины заявили об обстреле эвакуирующихся в Днепропетровской области. Четыре человека погибли в том числе один ребенок. Двух человек не нашли, еще семь ранены. В Генпрокуратуре Украины сообщили, что люди плыли из Херсонской области в Днепропетровскую. Через 15 километров их обстреляли в береговой полосе.