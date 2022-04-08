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В Москве прошло прощание с Владимиром Жириновским

08.04.2022

Церемония прошла в Доме Союзов

Сегодня в Доме Союзов прошло прощание с Владимиром Жириновским. Он скончался после долгой болезни 6 апреля. Отпевание в храме Христа Спасителя провел патриарх Кирилл, проститься с политиком пришел и президент Владимир Путин. 

Также на церемонию пришли председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель правительства Михаил Мишустин, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу и другие государственные деятели. 

Как отметил врио руководителя партии Леонид Слуцкий, казалось, что Жириновский вечен. И он останется в памяти его соратников, которые теперь должн сохранить созданную им партию. 

Владимир Жириновский был бессменным лидером ЛДПР. Он избирался депутатом Госдумы всех восьми созывов с 1993 года. Ему было 75 лет. 


Фото: duma.gov.ru


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