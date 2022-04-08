По вокзалу Краматорска нанесли ракетный удар

По информации главы Донецкой администрации Павел Кириленко, обстрел начался во время эвакуации. Погибли более 30 человек, больше 100 – ранены.

После информации о том, что Россия сосредотачивает свои войска на востоке Украины, власти призвали мирных жителей эвакуироваться в безопасные районы. Было организовано несколько гуманитарных коридоров, уехать можно было по работающей еще железной дороге.

Сегодня днем на вокзале Краматорска собирались гражданские. Кириленко сообщил, что удары нанесли тактическим ракетным комплексом «Точка-У». “Военные точно знали, куда целились и чего хотели: взять в заложники как можно больше мирных жителей, уничтожить все украинское”, – заявил Кириленко.