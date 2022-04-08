AP: повлияют ли на позицию Китая убийства мирных жителей Украины?

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь сказал, что зверства в Буче должны быть расследованы и истина установлена. Но он не стал обвинять российских военных до завершения расследования. В Associated Press считают, что говорить об ослабевающей поддержке Китаем Москвы не приходится.

Китай не в первый раз обеспечивает политическое прикрытие своим соседям. Например, в 2010 году после потопления южно-корейского военно-морского корабля, несмотря на собранные доказательства, власти КНР не стали обвинять Северную Корею.

По поводу военной спецоперации в Украине в Китае говорили, что нападение России было спровоцировано экспансией НАТО на восток. Осуждать действия России на Генассамблее ООН Пекин не стал и санкции не поддержал. При этом и подрывать санкции, заполняя образовавшуюся из-за ограничений пустоту в российском экспорте, здесь пока не торопятся.

Министр иностранных дел Ван И держит связь с украинскими должностными лицами, призывал стороны к переговорам. Китай направлял в Украину гуманитарную помощь.

При Путине Россия и Китай становились близкими партнерами и экономике и политике.

Позиция Китая сейчас – беспристрастный наблюдатель. При этом КНР выгодно будет ослабление России и продолжение президентства Владимира Путина: так можно будет получить больше энергоресурсов и военных технологий.

Сейчас риски для КНР минимальны: здесь привыкли к обвинениям в нарушении прав человека, чаще всего игнорируя этот вопрос.

В государственных СМИ произошедшее в Буче описывается для китайской аудитории с пророссийской стороны. Продвигаются в информационном поле идеи о том, что США разрабатывало в Украине биологическое оружие, в школах распространяют методички с пророссийской позицией о виновниках конфликта. С 24 февраля также транслируется документальный фильм, в котором Китай осуждает падение СССР.

Фото: mfo.gov.cn