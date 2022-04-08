ООН опубликовало потери среди мирного населения в Украине

По данным ООН на 7 апреля, жертвами боевых действий в Украине , включая ЛДНР, среди мирного населения стали 3 838 человек. Убиты 1 611 и 2 227 – ранены.

Среди погибших 409 мужчин и 240 женщин, пол не удалось опознать у 831 взрослого человека. Убитых детей – 25 девочек и 43 мальчика, опознать пол 63 детей не смогли. Ранения получили 2227 человек, из которых 191 ребенок.

В ООН отметили, что чаще всего причиной смерти гражданских было оружие взрывного действия, ракетные удары, артиллерийские обстрелы и реактивные системы залпового огня. Точных данных пока нет, и фактические цифры могут быть значительно больше, поскольку нет данных из мест, где ведутся интенсивные боевые действия или недавно вышли российские войска. Есть утверждения о многочисленных жертвах среди гражданских из Мариуполя, Изюма, Бородянки и других мест.