Самые крупные штрафы за дискредитацию армии получили главы московских МО

С начала применения статьи о дискредитации вооруженных сил России вчера Гагаринский районный суд Москвы назначил самые большие штрафы: по 150 тысяч рублей. Руководителей муниципальных округов наказали за подписи под антивоенными обращениями.

Как сообщили в сообществе "Сетевые свободы", под преследование попали глава МО Ломоносовский Гордей Нефедов и руководитель МО Гагаринский Елена Русакова. Суды сочли, что подписи под протестными обращениями были совершены обвиняемыми как должностными лицами.

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал также муниципального депутата Любовь Якубовскую на 50 тысяч рублей. Столько же должен будет заплатить Евгений Ройзман – это третий для него штраф за высказывания против бое в Украине.

Всего по подсчетам юриста “Агоры” Павла Чикова в России заведено 21 уголовное дело о дискредитации вооруженных сил РФ (статья 207.3 УК РФ). Уголовная ответственность после поправок в УК может наступить после второго факта “дискредитации”.