43 день боев: главное

Против принятия резолюции высказались 24 страны. Среди них КНДР, Китай, Сирия, Казахстан, Куба, Беларусь, Иран, Венесуэла, Узбекистан, Зимбабве, Таджикистан. Представители высказались о том, что еще не предоставлены результаты независимого расследования нарушений прав человека, а само решение о приостановке членства России политизировано. Также отмечалось, что такое решение сможет подорвать переговорный процесс.

Воздержались 58 стран. “За” проголосовали 93 члена Генассамблеи ООН.

Журналист ВВС побывал в Бородянке, севернее Киева. Поселок одним из первых принял на себя наступление российской армии. В нем разрушены все дома, многоэтажки буквально сравняли с землей. Под этими завалами в подвалах прятались люди, но разбирать их военные не давали, угрожая оружием. Украинские власти считают, что в тех подвалах могут быть тела погибших. Масштаб трагедии еще только предстоит узнать после того, как спасатели разберут завалы.

The New York Times подтвердили подлинность видео с убийством пленного российского солдата украинскими военными. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ВВС, что интенсивность боевых действий может провоцировать определенные инциденты, но отказ армии России от правил и обычаев войны, убийства мирных граждан создают понятный эмоциональный фон и в украинском обществе, и в украинских вооруженных силах. Подобные инциденты будут расследоваться.

Немецкие спецслужбы перехватили разговоры российских военных. В них они обсуждали убийства мирных жителей. Не все обсуждаемые места удалось установить, но некоторые случаи можно идентифицировать с Бучей по косвенным признакам.

Военные из Пскова отказались ехать в Украину. Всего вернулись из “учений” в Беларуси 60 человек. Им угрожают уголовным преследованием и увольняют.

Россия использует новый вид оружия. Гражданские объекты минируют минами, которые оборудованы датчиком, реагирующим на движение. При “обнаружении” объекта детонирует заряд, поражая цели в радиусе 15 метров.

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Украину в изменении проекта мирного договора, который был сформирован на последней встрече делегаций в Стамбуле. По его словам, были изменены положения по Крыму. Украинская сторона назвала подобные заявления провокацией и подчеркнула, что напрямую с Лавровым не контактирует, пишет ВВС.

Санкционное давление на Россию усиливается. В связи с этим, опасаясь прекращения поставок из России, собственное оборонное производство наращивает Индия. В Китае крупнейшие нефтеперерабатывающие компании перестали заключать новые контракты на покупку российской нефти.