AP: Индия нарастит производство военной техники

Индия заявила о наращивании производства военной техники: вертолетов, ракет, танковых двигателей. Сейчас поставки оборонной техники на 60% зависят от России. Наращивание производства должно компенсировать возможные срывы поставок, пишет Associated Press.

Сумма оборонных заказов на ближайшие пять лет составляет 28 млрд долларов. Позиции будут производиться внутри страны и не импортироваться. Как заявил министр обороны Раджнатх Сингх, главная цель – развитие Индии как центра оборонного производства.

Сейчас в распоряжении Индии более 410 российских самолетов Су и Миг, есть танки, подлодки и другая российская техника. Из-за санкций против российского НПО “Машиностроения”, которое сформировало совместное предприятие с индийскими партнерами, под угрозой оказался недавний заказ на поставку из Филиппин крылатых ракет стоимостью 375 миллионов долларов США. Подсанкционная российская сторона отвечает за обеспечение двигателей и искателей ракетной системы. Должны состояться также поставки российских ракетных систем, фрегатов, подводной лодки и штурмовых винтовок.