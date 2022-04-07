Der Spiegel: спецслужбы заявили о перехвате разговоров российских военных

Der Spiegel сообщило о перехвате радиосообщений между российскими военными немецкой разведкой. Они обыденно обсуждали казни мирных жителей, но в каком районе Украины – установить точно не удалось.

Некоторые упомянутые убийства можно соотнести с фотографиями из Бучи. Например, в разговоре упоминался убитый человек на велосипеде. В издании полагают, что подобные факты не были случайными, а носили системный характер. Возможно это использовалось, чтобы посеять страх и подавить сопротивление.

Der Spiegel также указывает, что в Буче были наемники из группы ЧВК “Вагнера”. Они проявляли жестокость еще в Сирии.

Результаты перехвата представили спецслужбы передали на обсуждении немецкого парламента.