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#Новости

Der Spiegel: спецслужбы заявили о перехвате разговоров российских военных

07.04.2022

На записях солдаты обсуждают допросы и убийства гражданских

Der Spiegel сообщило о перехвате радиосообщений между российскими военными немецкой разведкой. Они обыденно обсуждали казни мирных жителей, но в каком районе Украины – установить точно не удалось.

Некоторые упомянутые убийства можно соотнести с фотографиями из Бучи. Например, в разговоре упоминался убитый человек на велосипеде. В издании полагают, что подобные факты не были случайными, а носили системный характер. Возможно это использовалось, чтобы посеять страх и подавить сопротивление. 

Der Spiegel также указывает, что в Буче были наемники из группы ЧВК “Вагнера”. Они проявляли жестокость еще в Сирии. 

Результаты перехвата представили спецслужбы передали на обсуждении немецкого парламента.



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