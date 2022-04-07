Глава МИД России обвинил Украину в изменении мирного договора

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев отступает от договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле 29 марта. Как сообщает BBC*, в утвержденном проекте договора значилось, что гарантии безопасности не распространяются на Крым. Теперь этого пункта нет.

Также Украина требовала обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран. Но этот замысел неприемлем, заявил Лавров.

На переговорах в Стамбуле 29 марта Украина предложила проект договора, в котором готова была стать безъядерным, внеблоковым государством. По Крыму переговоры должны были проходить в течение 15 лет, а вопросы по Донбассу – решаться на уровне глав государств.





*BBC начал блокировать Роскомнадзор после 24 февраля за распространения сведений, якобы не соответствующих действительности