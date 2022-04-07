NYT: Россия использует новый тип оружия

The New York Times опубликовали данные о новом типе мин, которые используют российские войска. В Харькове украинские саперы обнаружили устройство, оборудованное датчиков, реагирующим на приближение. Тип устройства подтвердили в Human Rights Watch.

Более старые типы мин взрываются, если человек наступит на него. Но сейсмический датчик улавливает приближающиеся шаги и может “отличать” движение людей от движения животных. После этого она выпускает боезаряд, который может поразить цели на расстоянии более 15 метров.

Это серьезно осложняет разминирование гражданских объектов после отхода российских войск.

По словам Джеймса Коуэна, руководителя британско-американской группы, которая занимается обезвреживанием мин и взрывоопасных объектов в Украине с 2016 года, у группы сейчас нет способов противостоять этой угрозе. Необходимо найти спонсоров для закупки робототехники, которая позволит справляться с такими боеприпасами на расстоянии.