NYT подтвердило подлинность видео с убийством пленного российского военного

Видео было опубликовано в понедельник. На нем группа украинских солдат и захваченные российские. По данным The New York Times, действие происходит в деревне к западу от Киева.

Раненый русский солдат в куртке, надетой на голову, по всей видимости еще дышит. Но солдат стреляет в него трижды и пленный погибает. Рядом с жертвой еще трое русских солдат в камуфляже и белых повязках на руках – их обычно носят российские войска. Все они мертвы, с ранами на головах.

Группа российских солдат лежит недалеко от пехотной боевой машины. Дальше по дороге видны другие уничтоженные транспортные средства.

Журналисты выяснили, что видео снято на дороге к северу от деревни Дмитровка, юго-западнее Бучи. По времени называют 30 марта или примерно это время, когда российские военные выводились из Киевской области.

Видео и фото разрушенной колонны техники разместил 2 апреля в Twitter журналист-фрилансер Оз Катерджи. Солдаты сообщили ему, что русские попали в засаду за двое суток до этого. Миноброны Украины также сообщало, что уничтожен российский конвой. Работу своих войск украинская сторона назвала “точной работой”.

Подразделение украинских военных, которые присутствовали на видео с убийством, определить не удалось. Один из мужчин называет некоторых из них “парнями из Белгравии”, вероятно, имея ввиду одноименный жилой комплекс в этом районе.

Украинское информагентство, разместившее 30 марта видео о последствиях засады, описало ее как работу “Грузинского легиона”, военизированного подразделения грузинских добровольцев еще в 2014 году.

Ранее издание опубликовало подтверждение убийства российскими военными гражданского в Буче. Журналисты проанализировали видео, на котором в мужчину на велосипеде выстрелили из тяжелой артиллерии. Всего в Буче найдено несколько сотен убитых гражданских, многие из которых со следами пыток.





Фото: The Wall Street Journal



