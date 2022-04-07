Российских дипломатов высылает Австрия

В Австрии приняли решение выслать четырех дипломатов, сообщает BBC*. Трое из них – сотрудники российского посольства в Вене, еще один – сотрудник генконсульства в Зальцбурге. В австрийском МИД заявили, что они совершили действия, несовместимые с дипломатическим статусом.

После появления информации об убитых мирных жителях в городе Буча страны Европы начали высылать российских дипломатов. На такие меры пошли в Чехии, Нидерландах, Бельгии, Польше, Германии, Италии, Испании, Эстонии, Латвии, Литве и других странах. Большая часть ссылалась на то, что присутствие российских дипломатов в стране угрожает национальной безопасности. В Дании добавили, что по данным разведки в посольстве наняли нескольких офицеров спецслужб. “Шпионаж на территории Дании неприемлем” - добавили в датском МИД.

*BBC начал блокировать Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры из-за распространения якобы не соответствующих действительности материалов.