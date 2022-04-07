Военнослужащие из Пскова отказались ехать в Украину

Газета “Псковская губерния” сообщила, что 60 военнослужащих отказались ехать в Украину. В конце февраля они были выведены на территорию Беларуси, а потом вернулись в Псков. Сейчас большую часть отказавшихся военнослужащих увольняют, некоторым угрожают уголовным преследованием.

Сообщения об отказах военнослужащих участвовать в боях в Украине были и раньше. Известно более чем о тысяче военнослужащих и росгвардейцев из семи городов России, которые отказались ехать в Украину.

Сотрудники Росгвардии из Краснодарского края обратились в суд, пытаясь оспорить незаконное увольнение. Их дело ведет Михаил Беньяш. Но первое заседание суда удовлетворило ходатайство ответчика провести суд в закрытом режиме. Якобы на нем будут рассматриваться сведения, содержащие гостайну.