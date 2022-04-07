Китайские компании стали осторожнее в закупках нефти из России

По информации Reuters китайские нефтеперерабатывающие компании прислушались к призыву Пекина и соблюдают осторожность в ведении дел с Россией, которая находится под санкциями из-за боевых действий в Украине. Несмотря на скидки, новые контракты крупнейшие НПЗ заключают неохотно.

Об этом агентство сообщило 6 апреля. Речь идет о заводах Sinopec, CNOOC, PetroChina и Sinochem. Открыто поддерживать Россию, покупая дополнительные объемы нефти, компании не хотят. Источник агентства сообщил, что они опасаются, что их действия могут расцениваться как от лица правительства. Китай официально не поддержал санкции против России.

В отличие от этого, Индия зарезервировала по меньшей мере 14 миллионов баррелей, или около 2 миллионов тонн, российской нефти с 24 февраля. В 2021 году общий объем купленной нефти составил в Индии 16 миллионов баррелей.

