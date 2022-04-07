DW*: за преступления хотят привлечь военное и политическое руководство России

Профессор международного права Штефан Этер в интервью DW* заявил, что главная цель при расследовании убийств в Буче и других возможных военных преступлениях в Украине – привлечь к ответственности военное и политическое руководство страны. Они ответственны за то, как воюет их армия.

Штефан Этер отметил, что в российской армии не практиковались дисциплинарные производства против солдат, несмотря на то, что те нарушали международное гуманитарное право.

Ключевыми доказательствами по его мнению станет не только судмедэкспертиза, но и точная установка дат убийств мирных граждан. Для этого помогут, в том числе, видео, которые уже были опубликованы СМИ. С расследованием использования запрещенных методов ведения войны и игнорирования жертв среди мирного населения доказательств собрать проще: достаточно проанализировать видео и снимки, на которых будет достоверно показано использование запрещенного вооружения и неизбирательного ведения огня.

Если пленные захотят, то они могут давать показания по делу.

После сбора доказательств, все материалы будут передаваться международному прокурору, который решит: продолжать следствие или передавать дело в суд. Основной упор при расследовании военных преступлений делается на самые вопиющие нарушения законов.

Главным ответственным Этер назвал Владимира Путина. Именно он начал боевые действия в Украине. Он также верит, что это можно будет доказать в суде. Но потребуется отдельный, “гибридный” трибунал вроде Нюрнбергского. Заочный процесс он назвал невозможным, как и невозможность привлечь Путина к ответственности, пока он у власти.

По последним данным в Буче после вывода российских войск найдено 320 тел погибших. Массовые захоронения нашли в нескольких местах: на предприятии “Украгроснаб”, на улице Вокзальная, Яблунская и в детском лагере “Променистый”.

*DW признана в России СМИ иностранным агентом.