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#Новости

Генеральная ассамблея ООН планирует исключить Россию из Совета по правам человека

07.04.2022

“За” должны проголосовать две трети членов без учета воздержавшихся

Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит вопрос об исключении России из Совета по правам человека. Такое решение было принято после убийств мирных жителей, нарушений прав человека и гуманитарного кризиса в Украине, пишет Reuters.

В 2011 году членство Ливии приостанавливали из-за насилия против протестующих. В отношении России члены Генассамблеи уверены, что решение поддержат. . 

По словам посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд России важно сказать, что ООН не позволит действовать с такой безнаказанностью. 

В России предупредили, что голосование “за” или воздержание сторон будет рассматриваться как недружественный жест. 


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