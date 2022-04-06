42 день боев: главное

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Сегодня США утвердили новый пакет санкций против российской элиты, дочерей Путина, жены и дочери Сергея Лаврова. В санкционный список включили Дмитрия Медведева и Михаила Мишустина. Также полностью заморозят активы России – страна не сможет оплачивать ими госдолг. Не будет доступа финансам у Сбербанка и Альфа-Банка.
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The New York Times опубликовала видео убийства велосипедиста в Буче. Журналисты проверили запись с воздуха, сделанную украинскими военными, когда в городе были российские войска. Тело убитого нашли позже на дороге в том же месте, что и на видео.
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В Тростянце найдены факты убийств мирных жителей и пыток. В городе побывали журналисты The Guardian. Оставшиеся люди в городе, который около месяца был под контролем российских военных, рассказали и о повальном мародерстве солдат.
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Британская разведка сообщила о том, что российские военные блокируют гуманитарные коридоры. Из-за этого ситуация в Мариуполе ухудшается с каждым днем. Спецслужбы считают, что таким образом российская сторона хочет заставить украинцев сдаться.
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Губернатор Курской области Роман Старовойтов сообщил об обстреле пограничного поста. Никто не пострадал, по его словам, разрушений нет. Огневые точки смогли ликвидировать пограничники. Украинская сторона сообщила, что не располагает информацией о происшествии.
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Журналисты BBC* выяснили, что около 20% погибших в Украине российских военных – офицеры. Однако это может быть связано с тем, что рядовым оказывается меньше внимания: их тела дольше доставляют родным, похороны проходят без особенных почестей.
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Из-за прогнозов о том, что Россия будет сосредотачивать наступление на Донбассе, жителей этих территорий призывают эвакуироваться, пока есть такая возможность.
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В ЕС предлагают давать убежище дезертировавшим российским военным. Такое предложение ранее уже высказывали некоторые политики. Эту идею назвал перспективной президент Европейского совета Шарль Мишель