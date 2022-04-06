42 день боев: главное

Сегодня США утвердили новый пакет санкций против российской элиты, дочерей Путина, жены и дочери Сергея Лаврова. В санкционный список включили Дмитрия Медведева и Михаила Мишустина. Также полностью заморозят активы России – страна не сможет оплачивать ими госдолг. Не будет доступа финансам у Сбербанка и Альфа-Банка.

The New York Times опубликовала видео убийства велосипедиста в Буче. Журналисты проверили запись с воздуха, сделанную украинскими военными, когда в городе были российские войска. Тело убитого нашли позже на дороге в том же месте, что и на видео.

В Тростянце найдены факты убийств мирных жителей и пыток. В городе побывали журналисты The Guardian. Оставшиеся люди в городе, который около месяца был под контролем российских военных, рассказали и о повальном мародерстве солдат.

Британская разведка сообщила о том, что российские военные блокируют гуманитарные коридоры. Из-за этого ситуация в Мариуполе ухудшается с каждым днем. Спецслужбы считают, что таким образом российская сторона хочет заставить украинцев сдаться.

Губернатор Курской области Роман Старовойтов сообщил об обстреле пограничного поста. Никто не пострадал, по его словам, разрушений нет. Огневые точки смогли ликвидировать пограничники. Украинская сторона сообщила, что не располагает информацией о происшествии.

Журналисты BBC* выяснили, что около 20% погибших в Украине российских военных – офицеры. Однако это может быть связано с тем, что рядовым оказывается меньше внимания: их тела дольше доставляют родным, похороны проходят без особенных почестей.

Из-за прогнозов о том, что Россия будет сосредотачивать наступление на Донбассе, жителей этих территорий призывают эвакуироваться, пока есть такая возможность.