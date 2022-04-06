The Guardian: пытки и убийства гражданских были и в Тростянце

Журналисты The Guardian прибыли в Тростянец, который 30 дней оставался под контролем российских войск. Отсюда обстреливали ближайшие населенные пункты, а оставшиеся жители рассказали о пытках и убийствах мирных граждан.

Всего в Тростянце жило около 20 000 человек. Сейчас город завален искореженной военной техникой, гильзами от снарядов, которыми обстреливали соседние города.

Украинским саперам приходится разминировать вокзал, музей и даже кладбище. Люди в очереди за гуманитарной помощью рассказывали свои истории. У кого-то разграбили дом, а у кого-то убили парня на улице.

Мэр Тростянца Юрий Бова заявил, что в городе погибли не меньше 50 мирных жителей, но пока точных цифр он назвать не может. Сам он покинул поселок с началом боевых действий. Оставшиеся жители присылали ему фотографии расположения войск России.

Первое время, рассказывают местные жители, они даже жалели военных. Но каждый раз общение с ними могло стать русской рулеткой. Жителям, которые выходили за хлебом, могли стрелять вдогонку. А после того, как по российским войскам начали стрелять в ответ, они становились все более жесткими. Перерезали мобильную связь в городе, ходили по домам и проверяли телефоны, составляли списки возможных врагов.

В еще одной деревне возле Тростянца, Бильке, застрелили как минимум двоих гражданских. У одной из женщин пытали родственника, в то время как он вышел найти место для зарядки телефона.

Фото: Anastasia Taylor-Lind/The Guardian