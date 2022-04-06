Bloomberg: новые санкции могут ввести против дочерей Путина

По информации источников Bloomberg, в ЕС обсуждают введение новых санкций в том числе против дочерей Путина: Марии и Екатерины. Неизвестно, есть ли у них иностранные активы, но такой символический шаг должен привлечь внимание самого президента России.

Новые санкции начали обсуждать после того, как стало известно об убийстве сотен мирных жителей в городах Киевской области. После того, как российские войска покинули город Буча, не улицах нашли десятки тел, еще сотни – в братских могилах. Украинские власти сообщали о 410 убитых.

Новый санкционный список помимо дочерей Путина включает политиков, пропагандистов, олигархов и членов их семей. Также могут попасть под санкции банки и компании оборонного сектора. Он может измениться к окончательному варианту, поскольку одобрить его должны 27 членов ЕС.

Жизнь дочерей Путина окутана тайной, у них разные девичьи фамилии, и Кремль никогда не подтверждал имена, не публиковал фотографии, на которых они были взрослыми. В 2015 году Путин рассказал, что обе они окончили российские университеты и владеют несколькими иностранными языками.