AP: в ЕС предлагают давать убежище российским дезертирам

Президент Европейского совета Шарль Мишель выразил негодование по поводу убийств мирных граждан в Буче и других городах Украины. Он поддержал звучавшую ранее идею о предоставлении убежища дезертирам, пишет Associated Press.

Он призвал российских солдат сдаваться, если они не хотят участвовать в убийстве украинцев и становиться преступниками. Мишель обратился к ним с просьбой прекратить борьбу, бросить оружие и покинуть Украину.

Президент также добавил, что идея о предоставлении убежища, которую высказывали некоторые законодатели ЕС, ценная и ее следует обсуждать и дальше.