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#Новости

Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

06.04.2022

Он скончался после долгой болезни

О смерти Владимира Жириновского сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram. 

Лидер ЛДПР всегда был в гуще событий, глубоко понимал, как устроен мир и многое предвидел, добавил Володин. “Без него трудно представить историю политической системы России, а лучшая оценка его деятельности – неизменная поддержка избирателей”, написал спикер Госдумы. 

В начале февраля этого года Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую базу с коронавирусом. В марте ложно сообщили о его кончине, но после этого он даже пошел на поправку. 


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