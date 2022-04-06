Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

О смерти Владимира Жириновского сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram.

Лидер ЛДПР всегда был в гуще событий, глубоко понимал, как устроен мир и многое предвидел, добавил Володин. “Без него трудно представить историю политической системы России, а лучшая оценка его деятельности – неизменная поддержка избирателей”, написал спикер Госдумы.

В начале февраля этого года Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую базу с коронавирусом. В марте ложно сообщили о его кончине, но после этого он даже пошел на поправку.