Глава Курской области сообщил о попытке обстрела пограничников

О попытке минометного обстрела пограничников на переходе в Суджанском районе сообщил глава Курской области Роман Старовойтов. Пострадавших с российской стороны нет, разрушений тоже.

По словам Старовойтова происшествие случилось днем 5 апреля. Пограничники ответным огнем подавили огневые точки. Больше ночью не было происшествий, оперативная обстановка остается спокойной, добавил губернатор области. Он добавил, что все действия координируются с Минобороны России, и армия готова отразить возможные угрозы.

В Белгородской области 1 апреля был совершен авианалет на нефтебазу “Роснефти”. Пожар тушили почти сутки, жителей нескольких улиц пришлось эвакуировать. Власти региона сообщали, что причиной стал авианалет украинских вооруженных сил: они пролетели через границу на двух вертолетах.