NYT опубликовал видео убийства велосипедиста в Буче

The New York Times опубликовали видео убийства мужчины с велосипедом в Буче. По нему стреляли российские войска.

Видео снимали украинские военные с воздуха в конце февраля, но журналисты смогли независимо подтвердить его подлинность. В это время город уже находился под контролем России.

На видео показан велосипедист, который проезжает по Буче. На углу он спешился и с велосипедом в руках завернул на улицу, занятую российскими солдатами.

Как только велосипедист объезжает поворот, российский бронетранспортер выпускает несколько крупнокалиберных снарядов по дороге. Вторая бронированная машина делает два выстрела в направлении велосипедиста. Облако пыли и дыма поднимается с места происшествия.

После того, как российские войска отступили от Бучи на улицах города и в других местах были найдены тела убитых мирных жителей. Украинские власти сообщали о 410 телах. Как пишет The New York Times на одном из видео после отхода российских войск было снято тело в гражданской одежде рядом с велосипедом именно в этом месте. Рядом убитый человек с изуродованной ногой и упавшей бетонной опорой. Одежда человека соответствует одежде на видео со стрельбой.

Фото: скриншот видео