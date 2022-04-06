Жителей Луганской области просят эвакуироваться

Власти восточной части Украины просят жителей покинуть дома, пока это безопасно. Как сообщает Reuters, в ближайшее время российские войска перегруппируются и будут наступать на эти районы.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай пообещал, что если российские войска позволят добраться до места встречи, то выведут всех жителей. Пока есть автобусы и поезда он призвал эвакуироваться каждого. Гайдай также заявил, что российские военные уничтожают все на своем пути и ни перед чем не остановятся.

В Минобороны России отрицают насилие в отношении гражданских и заявляют, что боевые действия ведутся только по военным объектам. Журналисты The New York Times подтвердили, что убийства мирных жителей в Буче происходили в период присутствия там российских войск.