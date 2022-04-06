Машина загорелась у ворот посольства России в Румынии

В Бухаресте машина врезалась в ворота посольства России, а потом загорелась. Пассажиров не было, водитель отказался выходить из авто и погиб, сообщает Reuters.

В последнее время посольства России в Европе стали мишенью протестующих. На видеозаписи, сделанной перед приездом пожарных, было видно, что передняя часть машины была зажата воротами. Пока полиция не выяснила, было ли это преднамеренным, личность водителя также не разглашают.

Вчера Румыния заявила о том, что высылает из страны 10 российских дипломатов, которые действуют не в соответствии с международными правилами.

После 24 февраля в Румынию прибыло 624 860 беженцев из Украины. В стране остаются около 80 000 украинцев, добавляет Reuters.