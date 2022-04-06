Bloomberg: вторичные санкции эффективные, но нежелательные

В Вашингтоне обсуждают введение так называемых “вторичных” санкций. Если раньше они касались тех, кто держит деньги в американских банках, то теперь США планируют закрыть все лазейки для возможного обхода санкций. Bloomberg проанализировало влияние новых мер на Россию и другие страны.

Суть вторичных санкций в том чтобы отрезать от коммерческой деятельности компании, которые уже под санкциями, но работают вне юрисдикции США. Если они будут приняты, то предприятиям придется выбирать: или работать с подсанкционными компаниями, или с США.

Пока не совсем понятен механизм применения вторичных санкций. На первичные можно наложить штраф или изъять активы в США. В качестве воздействия при вторичных санкциях финансовая система США не будет вмешиваться напрямую. Возможно введение для компаний или физлица экспортного контроля или включения в определенный список, что не позволит американцам вести дела с такими нарушителями.

Сейчас обсуждение вторичных санкций США и партнеры считают необходимым, поскольку несмотря на уже принятые меры Росси могла продавать газ и нефть, а рубль и вовсе укрепился после нескольких недель с начала боев в Украине. Все это смягчило эффект от введенных ограничений.

Сейчас вторичные санкции применяются к Ирану и Северной Корее. В случае с Ираном, таким образом США пытались повлиять на разработку ядерного вооружения: санкции затруднили продажу нефти на мировом рынке. В Китае и России также ранее применялись вторичные санкции.

Оппоненты считают, что такие меры выходят за рамки США и являются инструментом влияния на политику в других странах. Есть мнение что такие меры приведут к расколу трансатлантического фронта против России. В США признают, что вторичные санкции будут очень эффективными, но нежелательным и крайним средством влияния.

Например, если Германия продолжит закупать нефть и газ у России, то она может попасть под санкции США. Из-за вторичных ограничений может возникнуть путаница, какие сферы запрещены, а какие нет, что приведет к избыточному применению а потом – и к замедлению бизнеса. Политическая поддержка санкций может тогда снизиться в мире.