Британская разведка: российские войска препятствуют гуманитарным миссиям

Министерство обороны Великобритании опубликовало ежедневную сводку спецслужб по ситуации в Украине. По данным ведомства, именно российские силы не дают попасть в Мариуполь гуманитарным миссиям.

Вокруг города продолжаются тяжелые бои. Британские спецслужба считают, что в Мариуполе остается 160 тысяч человек. У них нет доступа к воде, медикаментам, коммуникациям, электричеству.

Несколько раз подряд миссия Красного Креста не могла попасть в город. В понедельник их задержала полиция на подконтрольной России территории.

Фото: Международный Комитет Красного Креста