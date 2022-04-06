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#Новости

Британская разведка: российские войска препятствуют гуманитарным миссиям

06.04.2022

Ситуация в Мариуполе ухудшается

Министерство обороны Великобритании опубликовало ежедневную сводку спецслужб по ситуации в Украине. По данным ведомства, именно российские силы не дают попасть в Мариуполь гуманитарным миссиям. 

Вокруг города продолжаются тяжелые бои. Британские спецслужба считают, что в Мариуполе остается 160 тысяч человек. У них нет доступа к воде, медикаментам, коммуникациям, электричеству. 

Несколько раз подряд миссия Красного Креста не могла попасть в город. В понедельник их задержала полиция на подконтрольной России территории. 

Фото: Международный Комитет Красного Креста

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