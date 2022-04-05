41 день боев: главное

Сегодня прошло заседание Совбеза ООН, которое транслировало в прямом эфире “Настоящее время”*. На нем рассмотрели вопросы гуманитарной помощи в Украине. По словам Мартина Гриффитса, координатора этого направления в ООН, он побывал с визитом в Москве и предложил главе МИД Сергею Лаврову и замминистру обороны конкретные варианты для организации колонн помощи для гражданского населения Украины, но для этого необходимы паузы в боевых действиях. В Москве пообещали внимательно изучить предложения ООН. Завтра Гриффитс встретится с украинской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходима реформа ООН, чтобы обеспечить мир, чтобы можно было блокировать страны-агрессоры. Сейчас у Украины есть доказательства военных преступлений, которые будут максимально представлены журналистам и мировому сообществу. Все преступники должны понести наказание. Сейчас боевые действия в Украине, по мнению Зеленского, это подрыв международной архитектуры безопасности. Он также напомнил, что в мире много кризисов: от Ливии до Сирии. И ООН стоило бы давно прекратить эти действия, показать тирании отпор. И если они не могут разработать реформу для устойчивого поддержания мира, то необходимо самораспуститься. Обсудить будущую реформу он предложил в Киеве.

Журналисты The New York Times выяснили, что тела погибших на улицах Бучи появились там еще во время присутствия российских военных. Они проанализировали спутниковые снимки.

Россия отрицает обвинения в насилии над мирными жителями. Более того, в Минобороны заявили, что готовятся “постановки” как в Буче в других городах: Сумы и Конотопе.

Минобороны России заявило, что планирует сегодня эвакуировать 125 тысяч жителей из Мариуполя. Украинская сторона и международные организации в этом процессе участвовать не будут. Также российская сторона потребовала украинские войска сложить оружие.

В Мариуполь тем временем несколько дней не может попасть колонна с гуманитарным грузом. Вчера их задержала полиция в районе Донецкой области, который контролируется российскими войсками. После переговоров, группу Красного Креста отпустили, они планируют продолжать попытки проведения эвакуации мирных жителей.

По сообщению Британской разведки в ближайшую неделю в боях в Украине возможно снижение интенсивности. Российским подразделениям необходимо модернизироваться, передислоцироваться и отремонтировать технику.

О высылке российских дипломатов из-за действий в Украине объявили сегодня Германия, Италия, Испания, Швеция, Дания. Это связано с угрозой нацбезопасности, а в Дании отметили, что в посольстве наняли нескольких офицеров спецслужб, предположительно для шпионажа.

США запретило использовать для оплаты госдолга деньги на замороженных из-за санкций счетах. Всего с начала боевых действий провели пять таких платежей. Запрет на использование валюты в резервах США может привести к дефолту в России.



*"Настоящее время" признано в России СМИ иностранным агентом

