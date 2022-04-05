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#Новости

В Южной Осетии готовятся провести два референдума

05.04.2022

Один о присоединении к России, второй – к Северной Осетии

Президент республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил о подготовке двух референдумов. Один о присоединении к России, а второй – к Северной Осетии. В Грузии сообщили, что итоги такого референдума не будут иметь юридическую силу. 

По информации РБК, Бибилов сообщил, что одновременно нельзя провести вхождение в Россию и Северную Осетию. Это не позволяет законодательство. Он также уточнил, что референдум по вопросу объединения регионов должен пройти и в Северной Осетии.

Представитель Южной Осетии заявили о возможности референдума по поводу вхождения в состав России 30 марта. Сейчас для этого предпринимаются юридические решения. 

В МИД Грузии назвали недопустимым такой референдум «пока территория Грузии оккупирована Россией». Итоги подобных волеизъявлений граждан не будут иметь никакой юридической силы, отметили в Тбилиси.



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