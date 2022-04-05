В Южной Осетии готовятся провести два референдума

Президент республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил о подготовке двух референдумов. Один о присоединении к России, а второй – к Северной Осетии. В Грузии сообщили, что итоги такого референдума не будут иметь юридическую силу.

По информации РБК, Бибилов сообщил, что одновременно нельзя провести вхождение в Россию и Северную Осетию. Это не позволяет законодательство. Он также уточнил, что референдум по вопросу объединения регионов должен пройти и в Северной Осетии.

Представитель Южной Осетии заявили о возможности референдума по поводу вхождения в состав России 30 марта. Сейчас для этого предпринимаются юридические решения.

В МИД Грузии назвали недопустимым такой референдум «пока территория Грузии оккупирована Россией». Итоги подобных волеизъявлений граждан не будут иметь никакой юридической силы, отметили в Тбилиси.