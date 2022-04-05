Российских дипломатов решили выслать Испания и Швеция

О высылке около 25 российских дипломатов заявил сегодня глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. По информации ТАСС, они представляют угрозу безопасности страны.

Такое же решение приняли в Швеции. Там лишились дипломатических постов три человека.

Сегодня также 45 человек собираются выслать из диппредставительств Дании и Италии. В Дании отметили, что речь не идет о сотрудниках посольства: от разведки поступила информация о найме в ведомство нескольких офицеров разведки.

Еще раньше из-за боевых действий в Украине дипломатические связи сократили в Латвии, Литве, Польше, Германии, Франции, Бельгии, Чехии, Нидерландах и других странах.