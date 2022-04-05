Миссия Красного Креста не смогла попасть в Мариуполь

Вчера во время очередной попытки Международного Комитета Красного Креста попасть в Мариуполь для эвакуации мирных жителей группу задержали в 20 километрах к западу от места назначения. Как сообщает The Guardian, сотрудников гуманитарной миссии содержали в поселке Мангуш Донецкой области.

Группу освободили после переговоров ночью и направили в Запорожье, которое находится в 200 километрах от Мариуполя.

Сейчас команда сосредоточена на продолжении операции по эвакуации людей. Но инцидент показал, насколько может быть нестабильной ситуация, добавили в МККК. Миссия в Мариуполь срывается несколько дней подряд. Город находится в блокаде с конца февраля. У людей нет доступа к воде, продуктам, лекарствам, электричеству, газу. Постоянные обстрелы разрушают гражданские объекты. Бомбардировке подвергся и склад МККК: сотрудников в нем не было с 15 марта, но как использовался склад в Комитете не знают.

По предварительным данным в Мариуполе погибло 5000 гражданских и остается еще больше 100 тысяч человек. Выезды из города постоянно блокируются, а мирные жители попадают под обстрелы.

Минобороны не раз заявляло о создании гуманитарных коридоров для эвакуации жителей, в том числе по морю. Сегодня должен был начаться режим тишины при условии, что украинские войска сложат оружие. Российская сторона заявила, что самостоятельно организует эвакуацию 125 тысяч мирных жителей из Мариуполя сегодня.