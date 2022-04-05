Италия и Дания высылают российских дипломатов

Дания сообщила сегодня о том, что высылает 15 российских дипломатов. В Италии готовятся отправить в Россию 30 сотрудников.

Как пишет Reuters, россиян подозревали в работе на спецслужбы. В Италии добавили, что это сделано в целях национальной безопасности.

В Дании уточнили, что речь не идет о полном разрыве отношений. Но разведданные показали, что в посольстве наняли нескольких офицеров для работы на спецслужбы. “Это четкий сигнал для России о том, что шпионаж в Дании неприемлем”, - добавили в МИДе.

Вчера Германия заявила о высылке 40 российских дипломатов. Сократили дипломатические отношения Литва и Латвия. Ранее высылали российских сотрудников посольств в Нидерландах, Бельгии, Чехии, Польше и других странах Европы.

Россия выдвигала ответные требования. В случае с Италией и Данией также будет дан симметричный ответ.