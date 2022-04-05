США запретили России выплачивать госдолг деньгами с замороженных счетов

Как сообщает Reuters, Россия с понедельника не может использовать замороженные средства на счетах из-за санкций после начала боевых действий в Украине.

Санкции ввели еще в феврале. Но несмотря на это Минфин США разрешал российскому правительству использовать эти средства для выплаты купонов по суверенному долгу в долларах. В понедельник должен был быть произведен самый крупный платеж в 552,4 млн. долл. США по облигациям

Представитель Казначейства США заявил, что это было сделано для того, чтобы Россия выбирала: платить по долгам или использовать валюту для поддержки российских войск в Украине. В последнем случае страна столкнется с историческим дефолтом. "Россия должна выбрать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов или приходом новых доходов, или дефолтом", - сказал представитель Казначейства.

Несмотря на санкции пока России удалось избежать дефолта благодаря 15 международным облигациям с номинальной стоимостью около 40 млрд долларов. Последний раз оплата с замороженных счетов прошла в четверг, сумма составила 447 млн долларов США.

При невыплате долгов в указанной в облигациях валюте в России произойдет дефолт. Доступа к международным кредитным рынкам у страны не будет, пока она не закроет все необходимые платежи.