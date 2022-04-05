BBC*: Зеленский назвал геноцидом произошедшее в Буче

Президент Украины дал интервью после поездки в Киевскую область. Как сообщает BBC*, Зеленский заявил, что переговоры с Россией будут продолжаться. Но российским гарантиям безопасности не верят.

В случае подписания мирного соглашения не исключено, что Россия может вернуться через два года. И действовать нужно соответствующим образом. Переговоры вести необходимо, но нельзя утратить украинские территории.

За все убийства и издевательства над мирными жителями виновные должны понести наказание.

Пока у Украины нет перечня стран, которые могли бы выступить гарантами безопасности страны. Но если бы поступило предложение вступить в НАТО, то это бы произошло. Но в альянсе пока не готовы к этому.

О массовых убийствах мирных жителей в Буче стало известно после отвода российских войск. На улицах, в домах, колодцах и подвалах находили убитых украинцев, некоторых со следами пыток, иногда жертв пытались сжечь в покрышках. Мировое сообщество призвало к расследованию всех фактов, эксгумации тел из братских могил и установления точных причин смерти. Всего найдено 410 убитых.

Россия все обвинения в насилии над гражданскими отрицает. Но The New York Times выяснили после анализа спутниковых снимков, что тела на улицах города появились еще при присутствии в городе российских войск.

*ВВС начал блокировать Роскомнадзор в конце февраля за якобы распространение не соответствующих действительности сведений