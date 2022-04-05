NYT: тела на улицах Бучи появились при российских войсках

В The New York Times проанализировали спутниковые снимки Maxar Technologies. Они геолоцировали фотографии и видео и выяснили, что тела в тех же положениях были на улицах еще 9 марта.

Журналисты выяснили, что с 9 по 11 марта улице Яблонской появились как минимум 11 темных объектов размером с человеческое тело. Они оставались там три недели. Расположение полностью совпало с расположением тел на видео, сделанном украинскими военными 2 апреля.

Удалось сопоставить еще один снимок с улицы Яблонской. На нем видны тела трех человек. Они, судя по спутниковым снимкам, появились там с 20 по 21 марта.

Об убийствах мирных жителей Бучи стало известно 3 апреля, когда в город вошли украинские войска. На улицах обнаружены убитые гражданские, возле церкви - братская могила. Многие убитые были со следами пыток.

Российское Минобороны отрицает насилие над гражданским населением.





Фото: Reuters